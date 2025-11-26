Sale a 33 il numero delle vittime per le inondazioni in Thailandia

AGI - “Le autorità riferiscono che 33 persone sono morte in sette province, per cause che includono inondazioni improvvise, folgorazioni e annegamenti”, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat dopo giorni di piogge che stanno creando danni a persone e cose in tutto il paese.
Martedì il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia meridionale di Songkhla, dove dalla fine della scorsa settimana piogge torrenziali hanno inondato il centro turistico di Hat Yai e la regione meridionale. Da giovedì, più di 1.200 persone sono state evacuate dalle loro case a Songkhla, secondo quanto riferito dal dipartimento delle relazioni pubbliche della provincia.
La Thailandia registra regolarmente forti piogge da giugno a settembre, ma gli esperti sostengono che i cambiamenti climatici indotti dall'uomo abbiano intensificato le condizioni meteorologiche estreme, rendendole sempre più imprevedibili.