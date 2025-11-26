Spari vicino alla Casa Bianca. Uccisi due agenti, ferito l'attentatore

AGI - Sono morti i due membri della Guardia Nazionale attinti da colpi d'arma da fuoco vicino alla Casa Bianca a Washington, secondo una fonte a conoscenza dei primi resoconti e un funzionario delle forze dell'ordine. I due sono apparsi subito in condizioni critiche.
"È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, colpiti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate". Lo scrive il Governatore della West Virginia, Patrick Morrisey.
Morti i due agenti della Guardia Nazionale
Morrisey prosegue: "Questi coraggiosi cittadini della Virginia Occidentale hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Lo Stato della West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio ne' il loro sacrificio, e chiederemo giustizia per questo atto orribile".
La sparatoria è avvenuta nel centro di Washington, DC, vicino alla Casa Bianca. La polizia metropolitana di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo di una sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare la zona.
Trump non era alla Casa Bianca
"L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali diversi, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante ciò pagherà un prezzo molto alto". Lo ha scritto il presidente degli StatiUniti Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth, quando i due agenti feriti erano ancora in condizioni critiche. "Dio benedica la nostra grande Guardia Nazionale - prosegue il post - e tutte le nostre forze armate e di polizia. Sono davvero persone fantastiche. Io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che collaborano con l'Ufficio della Presidenza, siamo con voi".
Un arresto dopo la sparatoria
La Guardia Nazionale non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. Le circostanze della sparatoria non sono immediatamente chiare. Truppe della Guardia Nazionale provenienti da diversi stati sono presenti a Washington, DC, da mesi nell'ambito della repressione della criminalità voluta dal Presidente Donald Trump nella capitale.
La polizia ha arrestato una persona a Washington. Per la polizia la situazione è tornata ad essere sicura. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la prima Strada, nella zona nord-ovest di Washington. La zona è ora in sicurezza, secondo le forze dell'ordine.
Vance: "Sconosciuto il movente della sparatoria"
Il movente della sparatoria, che ha ucciso due uomini della Guardia Nazionale a Washington, nei pressi della Casa Bianca, è "sconosciuto". Lo afferma il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.