Francia partono due panda dallo zoo, ma la Cina ne promette altri

AGI - La Cina invierà nuovi panda giganti in Francia, ha dichiarato un funzionario dell'ambasciata cinese, quando una coppia di anziani orsi parte da Parigi. "Siate tranquilli, amici francesi, nuovi panda giganti arriveranno in futuro", ha detto Chen Dong, mentre aspettava che gli orsi, entrambi diciassettenni, decollassero dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.
Huan Huan e il suo compagno Yuan Zi sono arrivati allo zoo di Beauval nel 2012 nell'ambito del programma cinese "diplomazia del panda", che prevede l'invio di questi orsi bianconeri in tutto il mondo come ambasciatori del soft power. I due panda avrebbero dovuto rimanere in Francia fino a gennaio 2027, ma alla femmina di panda Huan Huan è stata diagnosticata un'insufficienza renale.