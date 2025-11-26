Il NYT su Trump: 'Sta invecchiando'. Lui attacca la giornalista: 'Brutta dentro e fuori'

AGI - Guai a scrivere sull'aspetto fisico di Donald Trump, insinuando il dubbio che sia affaticato o, addirittura, che abbia problemi di salute. Ne sa qualcosa una giornalista, autrice di un articolo sul New York Times in cui si parla di un suo decadimento fisico del presidente americano. "Chi ha scritto la storia, Katie Rogers, incaricata di scrivere solo cose brutte su di me, è una giornalista di terza grado che è brutta, sia dentro sia fuori", ha scritto Trump sul social Truth. "Ci sarà un giorno in cui sarò a corto di energia, succede a tutti, ma con un esame fisico perfetto e un test cognitivo completo appena fatto di recente, certamente non lo è ora!", ha aggiunto.
L'analisi del New York Times sull'età e la presenza pubblica
Ma che cosa ha scritto il NYT? Questo: Trump ha 79 anni, "è la persona più anziana ad essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando", anche se "rimane pressoché onnipresente nella vita americana. Il presidente appare davanti ai media e risponde alle domande molto più spesso di quanto abbia fatto Biden. Leader stranieri, amministratori delegati, donatori e altri hanno regolarmente accesso a Trump e lo vedono in azione. Tuttavia, a quasi un anno dal suo secondo mandato, gli americani lo vedono meno di prima", aggiunge il quotidiano citando l'agenda del capo della Casa Bianca.
"Trump ha meno eventi pubblici in programma e viaggia molto meno in patria rispetto a quanto facesse a questo punto del suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene stia effettuando più viaggi all'estero. Inoltre, ha un programma di presenze pubbliche più breve rispetto al passato. La maggior parte delle sue apparizioni pubbliche avviene in media tra mezzogiorno e le 17".
Il calo delle apparizioni ufficiali
Secondo l'analisi del Times sui calendari presidenziali ufficiali il primo evento ufficiale di Trump inizia più tardi nel corso della giornata. Nel 2017, il primo anno del suo primo mandato, gli eventi programmati di Trump iniziavano in media alle 10:30. Al contrario, Trump, nel suo secondo mandato, ha iniziato gli eventi programmati in media nel pomeriggio, alle 12:00. Il numero totale di apparizioni ufficiali di Trump è diminuito del 39%. Nel 2017, Trump ha tenuto 1.688 eventi ufficiali tra il 20 gennaio e il 25 novembre dello stesso anno. Nello stesso periodo di quest'anno, Trump è apparso in 1.029 eventi ufficiali.
Attività non pubbliche e viaggi internazionali
Il NYT sottolinea comunque che "Trump ha viaggiato più volte all'estero rispetto al primo anno del suo primo mandato; ha effettuato quattro viaggi internazionali quell'anno e ne ha effettuati otto finora quest'anno", "organizza frequenti eventi nello Studio Ovale, pubblica regolarmente sui social media e si reca spesso nei suoi golf club durante il fine settimana, anche se la maggior parte delle sue attività sono riservate al pubblico.
La replica di Trump
"Ho vinto le elezioni presidenziali del 2024 a valanga, compreso in tutti e sette gli Stati in bilico", ha ricordato Trump, "ho risolto 8 guerre, ho 48 nuovi massimi del mercato azionario, la nostra economia è grande e il nostro Paese è rispettato di nuovo in tutto il mondo, come mai prima d'ora".
Al contrario, "l'ultima amministrazione ha avuto l'inflazione più alta della storia - l'ho già portata alla normalità e i prezzi, compresi i generi alimentari, stanno scendendo. Per farlo richiede molto lavoro ed energia, e non ho mai lavorato così duramente in vita mia", ha assicurato. "Eppure, nonostante tutto questo, i pazzi della sinistra radicale nel New York Times, che presto crollerà, hanno fatto un pezzo di rilievo su di me che forse sto perdendo la mia energia, nonostante i fatti dimostrino l'esatto contrario", ha proseguito.
"Sanno che è sbagliato, così come quasi tutto ciò che scrivono su di me, compresi i risultati elettorali, tutto volutamente negativo", ha insistito. Ma "nonostante tutto questo, ho i miei numeri di sondaggio più alti di sempre, e con investimenti da record in corso in America, dovrebbero solo salire", è la previsione di Trump.