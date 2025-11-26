Crollo Torre dei Conti, dissequestrata parte dell'area
Il provvedimento eseguito dai carabinieri e disposto dalla Procura di Roma, consentirà l'inizio dei lavori di messa in sicurezza del monumento dopo il cedimento del 3 novembre scorso
AGI - I carabinieri della compagnia di Roma hanno dissequestrato, su disposizione dei procuratori aggiunti Giovanni Conzo e Antonino Di Maio e dei pm Mario Dovinola e Fabio Santoni, una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, a Roma, dopo il parziale crollo del 3 novembre scorso che ha provocato la morte di un operaio.
Questo, secondo quanto si apprende, è un passo che consentirà l'inizio dei lavori di messa in sicurezza della torre. Il provvedimento è stato notificato al Dirigente della Sovrintendenza Capitolina.