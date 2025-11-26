Famiglia sterminata in un hotel di Istanbul, l'autopsia: 'Fatale un disinfettante'

AGI - Non è stata un'intossicazione alimentare, ma l'avvelenamento da prodotti chimici utilizzati per disinfettare la stanza d'albergo a uccidere un'intera famiglia di 4 persone due settimane fa a Istanbul. Padre, madre e due bambini di 6 e 3 anni di origini turche ma residenti in Germania sono rimasti vittime di una tragedia che ha creato polemiche e clamore in Turchia.
In un primo tempo si era pensato che la famiglia Bocek fosse stata sterminata da alimenti avariati, ma decisivi sono stati i risultati dell'autopsia che hanno portato alla svolta nell'inchiesta e all'arresto del proprietario e del gestore dell'albergo. Rimessi invece in libertà il titolare di una caffetteria, un pasticciere, un ristoratore e un venditore di cozze ripiene. Tutti luoghi in cui la famiglia si era fermata a mangiare.
La cronologia della tragedia e le vittime
Il 19 novembre era stato Servet Bocek, il padre, l'ultimo ad arrendersi, nello stesso ospedale in cui cinque giorni prima si erano spenti la moglie Cigdem e i figli Kadir e Masal. L'albergo, dove la famiglia risiedeva dal 9 novembre, è finito nel mirino delle indagini dopo che altre due persone che alloggiavano nella struttura sono state ricoverate con sintomi simili. Circostanze che hanno decretato la chiusura dell'attività e lo spostamento dei turisti.
I sintomi e il ritardo nel ricovero
Lo scorso 12 novembre, tutti i 4 componenti del gruppo familiare hanno iniziato a soffrire di forti attacchi di vomito e nausea. Dopo un primo controllo e cure sommarie ricevute in ospedale i 4 erano stati dimessi. Un ulteriore peggioramento ha spinto però la famiglia Bocek a tornare in ospedale, ma quando è stato deciso il ricovero era già troppo tardi.