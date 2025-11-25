Thailandia: dichiarata morta, bussa dalla bara prima della cremazione

AGI - Shock in Thailandia. Il personale di un tempio buddista è rimasto senza parole quando una donna, trasportata lì per essere cremata, ha iniziato improvvisamente a muoversi all’interno della sua bara. La scena, ripresa in un video poi pubblicato sulla pagina Facebook del Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, mostra la 65enne sdraiata in una bara bianca sul retro di un pick-up mentre muove debolmente braccia e testa, gettando nello sconcerto i presenti.
Come riportato da 'The Guardian', Pairat Soodthoop, responsabile degli affari generali e finanziari del tempio ha raccontato che la donna era stata accompagnata dal fratello, che aveva percorso oltre 500 chilometri dalla provincia di Phitsanulok per portarla alla cremazione. L’uomo sosteneva che la sorella, costretta a letto da due anni, era peggiorata fino a perdere conoscenza e, apparentemente, smettere di respirare due giorni prima.
Il fratello aveva inizialmente tentato di portarla in un ospedale di Bangkok per donarne gli organi, come lei aveva espresso in passato, ma l’istituto aveva respinto la richiesta per la mancanza di un certificato di morte ufficiale. Anche il tempio aveva rifiutato di procedere alla cremazione senza il documento.
Mentre Pairat stava spiegando all’uomo come ottenere il certificato, ha udito un rumore provenire dalla bara. "Ero un po’ sorpreso, così ho chiesto di aprirla. Tutti sono rimasti scioccati", ha raccontato. "L’ho vista aprire leggermente gli occhi e bussare sul lato della bara. Doveva farlo già da un po’".
Il personale ha immediatamente interrotto le procedure e portato la donna in un ospedale vicino. L’abate del tempio, ha aggiunto Pairat, si è impegnato a coprire le sue spese mediche.