Rinviato a giudizio il sindaco di Istanbul, rischia una condanna a 2.000 anni

AGI - È stato rinviato a giudizio il sindaco destituito di Istanbul, Ekrem Imamoglu, che ora rischia oltre 2 mila anni di reclusione. La richiesta del pubblico ministero della metropoli sul Bosforo è stata accolta questa mattina.
Insieme a Imamoglu sono state rinviate a giudizio altre 402 persone, 105 delle quali si trovano in detenzione, tutte accusate di essere parte di una "associazione a delinquere con struttura gerarchica" al cui vertice vi sarebbe proprio Imamoglu. Per l'ex primo cittadino di Istanbul è stata chiesta una condanna tra gli 828 e i 2.430 anni di reclusione.
Le accuse: associazione a delinquere e corruzione
Sempre in base a quanto sostenuto dall'accusa, la presunta organizzazione avrebbe preso il controllo dell'assegnazione di appalti e avrebbe riscosso tangenti, oltre ad aver posto in essere peculato e concussione. Si tratta di gravi capi d'accusa che coinvolgono la gestione amministrativa della città.
Il ruolo politico di Imamoglu e la sfida a Erdogan
Imamoglu è stato eletto sindaco di Istanbul per la prima volta nel 2019 riportando la città sotto il controllo dell'opposizione dopo 25 anni. Rappresentante del partito repubblicano CHP, che lo ha anche scelto per sfidare il presidente Recep Tayyip Erdogan alle presidenziali del 2018, l'ex sindaco di Istanbul è da molti considerato come l'unico capace di mettere in difficoltà il leader turco, presidente dal 2014.