Casa Bianca: "Non possiamo fornire armi all'Ucraina per sempre"

AGI - Gli Stati Uniti "non possono" fornire armi all'Ucraina a tempo indeterminato. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt in un'intervista con Fox News. Levitt ha affermato che il presidente Trump ha "investito un'enorme quantità di tempo ed energie" nel trovare soluzioni per risolvere la guerra in Ucraina, osservando che la delusione del presidente riflette direttamente lo stato d'animo della società americana. Nonostante Trump "abbia smesso di finanziare questa guerra", ha precisato Levitt, "gli Stati Uniti continuano a inviare o vendere ingenti quantità di armi all'Ucraina attraverso i meccanismi della NATO".
Ancora bombe su Kiev
Mentre la diplomazia internazionale è al lavoro per riportare la pace in Ucraina dopo quasi 4 anni di conflitto, nella notte Kiev è stata di nuovo oggetto di pesanti attacchi da parte della Russia. È il presidente Zelensky a riportare il bilancio. "Il principale attacco russo notturno ha colpito la capitale e la regione, causando ingenti danni agli edifici residenziali e alle infrastrutture civili della città. A oggi, si contano tredici feriti e, purtroppo, sei persone sono morte. Le mie condoglianze a tutti i parenti e gli amici", scrive su Telegram.
"C'è distruzione nella regione di Odessa: ci sono stati attacchi a porti, rifornimenti alimentari e infrastrutture, senza alcun senso militare. Hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Cernihiv e Cerkasy. Gli obiettivi principali sono l'energia e tutto ciò che garantisce una vita normale. In totale, i russi hanno utilizzato 22 missili di vario tipo, compresi quelli aerobalistici, e oltre 460 droni, la maggior parte dei quali sono shahed russo-iraniani".
Macron, vogliamo la pace non la capitolazione
Oggi alle 16:30 torneranno a riunirsi in video conferenza i Volenterosi, ma nel mentre alcune posizioni iniziano a emergere. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato che il piano statunitense per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia contiene elementi degni di discussione, ma ha messo in guardia contro qualsiasi "capitolazione" da parte di Kiev, in un'intervista.
"Vogliamo la pace. Ma non una pace che sia essenzialmente una capitolazione, che metta l'Ucraina in una situazione impossibile, che dia alla Russia tutta la libertà di continuare ad andare oltre, anche verso altri (Paesi) europei e che metta a rischio la sicurezza di tutti", ha detto Macron alla radio RTL.
Ha affermato che il piano americano per porre fine al conflitto scatenato dall'invasione russa del 2022 del suo vicino è un passo "nella giusta direzione" con "elementi" che dovrebbero essere "discussi, negoziati e migliorati".
"Ciò che viene messo sul tavolo ci dà un'idea di ciò che è accettabile per i russi", ha affermato, sottolineando che gli ucraini erano gli "unici" che potevano accettare i termini stabiliti nel piano.
"Nessuno può dire per conto degli ucraini quali concessioni territoriali siano disposti a fare", ha affermato, parlando in vista di una videoconferenza prevista per oggi con i leader dei principali alleati europei dell'Ucraina per discutere la proposta. Il piano di 28 punti di Washington inizialmente si atteneva strettamente alle richieste più dure della Russia, richiedendo all'Ucraina di cedere territorio, ridurre le sue forze armate e impegnarsi a non aderire mai alla NATO.
Una versione aggiornata, volta a "sostenere la sovranità dell'Ucraina", è stata discussa nel fine settimana durante i colloqui di emergenza a Ginevra.Il piano prevede anche l'utilizzo di beni russi congelati in Europa in progetti guidati dagli Stati Uniti per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra. Ma Macron ha insistito sul fatto che spetta agli europei decidere cosa fare con i fondi.
"Gli europei sono gli unici ad avere voce in capitolo" su questa questione, ha affermato. Ma ha affermato che "l'unica linea rossa" era la Russia stessa, tre anni e mezzo dopo che il presidente Vladimir Putin aveva lanciato l'invasione su vasta scala.
"L'unica domanda a cui non abbiamo risposta è se la Russia sia pronta a raggiungere una pace duratura", ha detto. "Una pace in cui non invadano nuovamente l'Ucraina sei mesi, otto mesi, due anni dopo". La Russia ha lanciato missili e droni su Kiev durante la notte, uccidendo sei persone e tre persone sono morte nella regione russa di Rostov in massicci attacchi ucraini.
Tajani, siamo nella giusta direzione
"Sosteniamo il piano degli Stati Uniti che va rivisto, è un punto di partenza, ma mi pare che già gli incontri con gli ucraini vadano nella giusta direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Riad per una missione di rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Arabia Saudita.
"L'Europa darà il suo contributo, anche perché non si può sottoscrivere una pace senza la presenza europea, perché l'Europa ha inflitto le sanzioni alla Federazione Russa e quindi per chiudere con un accordo di pace serve che l'Europa ritiri le proprie sanzioni", ha sottolineato Tajani. "Noi siamo al lavoro per costruire la pace, sempre ricordando che bisogna salvaguardare l'indipendenza dell'Ucraina e garantire la sicurezza dell'Ucraina", ha ribadito il capo della diplomazia italiana.
