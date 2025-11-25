Arrestate altre quattro persone per il furto al Louvre

AGI - Altre quattro persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sulla rapina al Louvre di ottobre. Lo ha annunciato la Procura di Parigi.
Sono due uomini, di 38 e 39 anni, e due donne, di 31 e 40 anni, tutti originari della regione parigina, ha specificato la Procura, rifiutandosi di fornire dettagli sulle accuse a loro carico prima della fine della loro custodia cautelare.
"Quattro persone sono già state formalmente incriminate nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta il 29 ottobre 2025", ha dichiarato procura. In un comunicato stampa diffuso dai media francesi, Laure Beccuau, procuratore generale di Parigi, ha annunciato un totale di quattro nuovi arresti legati alla spettacolare rapina e al furto di gioielli per un valore stimato di 88 milioni di euro. Altre quattro persone sono sotto indagine nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta il 29 ottobre
Furto al Louvre: cinque nuovi arresti. "Uno era nel commando che ha messo a segno il colpo"
Due uomini, di 34 e 39 anni, sono stati arrestati il 25 ottobre. Dopo quasi 96 ore di custodia cautelare, sono stati accusati di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati", ha detto il procuratore generale di Parigi. Una seconda ondata di arresti ha avuto luogo il 29 ottobre. Cinque persone sono state arrestate nell'area metropolitana di Parigi, nel 16 arrondissement di Parigi e ad Aubervilliers. Solo due sono stati formalmente incriminati: un uomo di 37 anni e una donna di 38 anni, entrambi in una relazione. L'uomo di 37 anni, sospettato di essere l'autista della fuga del gruppo, è stato accusato di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere". La donna è stata accusata di "complicita' in rapina organizzata" e "associazione a delinquere". E' stata rilasciata su cauzione.