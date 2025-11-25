La Nuova Zelanda vuole eliminare tutti i gatti randagi

AGI - Eliminare tutti i gatti randagi della Nuova Zelanda entro il 2050. È l'obiettivo del governo del Paese, che ha inserito, dopo un iniziale diniego, anche i gatti nella lista 'Predator Free 2050' che si propone di liberare l'isola dell'Oceania dai predatori che mettono a repentaglio le specie autoctone di uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti.
Il ministro della Conservazione Tama Potaka, intervistato dai media locali, ha definito i gatti randagi "assassini a freddo", spiegando perché anche i popolari felini sono stati inclusi nella lista dei predatori da "eradicare" che include specie come donnole, furetti, ratti e opossum.
I metodi proposti per l'eliminazione dei felini
Tra le opzioni possibili per eliminare i gatti randagi ci sono l'esca per salsicce avvelenata e un tipo di veleno che verrebbe spruzzato da un dispositivo su un albero mentre passano, ha spiegato Potaka. "Per aumentare la biodiversità, per valorizzare il paesaggio storico e per migliorare il tipo di luogo che vogliamo vedere, dobbiamo eliminare alcuni di questi killer", ha detto. "Sappiamo che la gente vuole che le loro riserve locali, le spiagge e i sentieri boschivi siano pieni di uccelli, non di predatori".
L'impatto dei gatti randagi sulla fauna nativa
I gatti randagi, denuncia il governo, si trovano in tutta la Nuova Zelanda, dalle fattorie alle foreste, "e esercitano una grande pressione su uccelli nativi, pipistrelli, lucertole e insetti. Il ministro ha anche affrontato le preoccupazioni riguardo all'impatto sui gatti domestici, che sembrano salvi.
Gatti domestici: esclusi dall'obiettivo Predator Free
"La Nuova Zelanda è piena di orgogliosi proprietari di gatti, e gli animali domestici non fanno parte di questo obiettivo Predator Free", ha detto Potaka. "La proprietà responsabile, la decontaminazione, il microchip e il tenere i gatti lontani dalla fauna selvatica restano una parte importante della soluzione".