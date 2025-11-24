Venduto l'orologio da tasca di un passeggero del Titanic

AGI - Un orologio da tasca d'oro appartenuto a un uomo morto a bordo del Titanic durante l'affondamento è stato venduto per una cifra record. L'orologio, appartenuto al 67enne Isidor Straus, è stato venduto all'asta per 1,78 milioni di sterline, la cifra più alta mai pagata per un cimelio del Titanic. L'orologio – un Jules Jurgensen in oro 18 carati inciso – gli fu regalato per il suo 43° compleanno nel 1888.
Il precedente record di vendita di un oggetto legato al Titanic era stato raggiunto l'anno scorso, quando un altro orologio da tasca d'oro, donato al capitano della nave che salvò oltre 700 passeggeri dal transatlantico, fu venduto per 1,56 milioni di sterline.
Straus nacque in una famiglia ebrea a Otterberg, in Baviera, nel 1845 ed emigrò negli Stati Uniti con la famiglia nel 1854. Fu lì che Straus si fece un nome, diventando socio del grande magazzino newyorkese Macy's. Straus e sua moglie Ida furono due degli oltre 1.500 passeggeri che persero la vita nell'affondamento del Titanic nel 1912 e due dei relativamente pochi passeggeri di prima classe che morirono nella tragedia.
Quando la nave iniziò ad affondare, si dice che la coppia si sia diretta verso le scialuppe di salvataggio, dove furono offerti loro dei posti a sedere in base alla loro età, ma Straus rifiutò di ottenerne uno prima di altri uomini. Ida si rifiutò di lasciarlo e furono visti vivi l'ultima volta seduti su delle sedie a sdraio, ad affrontare il destino l'uno accanto all'altra. La coppia fu raffigurata nel film epico Titanic di James Cameron del 1997, dove venivano mostrati sdraiati sul letto in un abbraccio affettuoso mentre la loro cabina si riempiva d'acqua. L'orologio di Straus fu poi recuperato dal relitto e restituito alla famiglia Straus.
Era uno dei numerosi oggetti legati al Titanic venduti questo fine settimana dalla casa d'aste Henry Aldridge & Son a Devizes, nel Wiltshire. Tra gli altri oggetti battuti all'asta c'erano una lettera scritta da Ida Straus su carta da lettere del Titanic, venduta per 100.000 sterline; una lista dei passeggeri del Titanic, venduta per 104.000 sterline; e una medaglia d'oro assegnata all'equipaggio del RMS Carpathia dai sopravvissuti salvati, venduta per 86.000 sterline.
Il totale dell'asta di cimeli legati al Titanic ha raggiunto i 3 milioni di sterline. Il banditore Andrew Aldridge ha dichiarato: "Il prezzo record mondiale dimostra il perdurante interesse per la storia del Titanic. Ogni uomo, donna e bambino, passeggero o membro dell'equipaggio, aveva una storia da raccontare e questa viene raccontata 113 anni dopo attraverso i cimeli.
"Gli Straus sono stati la storia d'amore per eccellenza, Ida che si rifiutò di lasciare il marito con cui era stata sposata per 41 anni mentre il Titanic affondava, e questo prezzo record mondiale testimonia il rispetto di cui godono".
