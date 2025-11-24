Trump: "Con Cina relazione fortissima. Andrò da Xi ad aprile"

AGI - Donald Trump è apparso molto soddisfatto della sua conversazione, oggi, con il presidente cinese Xi Jinping. "Abbiamo avuto una telefonata molto buona", ha scritto il presidente americano su Truth. "Il nostro rapporto con la Cina è estremamente forte", ha assicurato. "Il presidente Xi mi ha invitato a vistare Pechino ad aprile, cosa che ho accettato", ha reso noto.
"Abbiamo discusso molti argomenti tra cui Ucraina/Russia, fentanil, soia e altri prodotti agricoli", ha spiegato ancora Trump. "Abbiamo fatto un accordo buono e molto importante per i nostri grandi agricoltori, e migliorerà ancora", ha assicurato.
"Questa chiamata ha fatto seguito al nostro incontro di grande successo in Corea del Sud, tre settimane fa. Da allora, ci sono stati progressi significativi da entrambe le parti nel mantenere i nostri accordi attuali e accurati. Ora possiamo dedicarci al quadro generale", ha proseguito. Da qui la visita di Trump in Cina. "E ho contraccambiato:sarà mio ospite per una visita di Stato negli Usa entro la fine dell'anno. Abbiamo concordato che è importante comunicare spesso, cosa che non vedo l'ora di fare", ha concluso.