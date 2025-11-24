Nigeria: 50 bambini fuggono dopo un rapimento di massa in una scuola

ADV
AGI - Almeno 50 degli oltre 300 studenti rapiti venerdì da una scuola cattolica nella Nigeria occidentale sono fuggiti. Lo ha annunciato il presidente nigeriano Bola Tinubu, che ha inoltre comunicato che le forze di sicurezza hanno liberato 38 fedeli sequestrati di recente nella loro chiesa.
Un totale di 303 studenti e 12 insegnanti sono stati portati via tre giorni fa da uomini armati non identificati che hanno attaccato la St. Mary's Catholic Co-educational School nello Stato del Niger, in uno dei più grandi rapimenti di massa mai perpetrati in un Paese spesso afflitto da questo fenomeno.
Di età compresa tra gli otto e i 18 anni, i ragazzi e le ragazze rapiti dalla St. Mary's rappresentano quasi la meta' dei suoi 629 studenti.
