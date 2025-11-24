Una senatrice dell'ultradestra australiana in aula con il burqa
Una senatrice dell'ultradestra australiana in aula con il burqa

Hanson in burqa scatena l'indignazione. È la seconda volta
Ugo Barbàra
AGI - Un'esponente dell'estrema destra australiana si è presentata in Parlamento indossando il burqa, un gesto che altri parlamentari hanno definito "razzista". Pauline Hanson, del partito anti-immigrazione One Nation, voleva presentare al Senato un disegno di legge per vietare l'uso del velo integrale in Australia.

Pochi minuti dopo che altri parlamentari le avevano impedito di presentarlo, è tornata in aula indossando un burqa nero e si è seduta. Il suo gesto ha suscitato l'indignazione dei suoi colleghi senatori. La leader dei Verdi australiani al Senato, Larissa Waters, ha affermato che la mossa è "un dito medio rivolto alle persone di fede". Il ministro degli Esteri Penny Wong, che è anche leader del governo al Senato, l'ha condannata come "irrispettosa". Hanson si è rifiutata di togliersi il burqa e la seduta è stata sospesa.

Precedenti e visione di Hanson

È la seconda volta che indossa l'abito islamico in Parlamento. Nel 2017, ha indossato un burqa integrale al Senato per evidenziare quelli che, a suo dire, erano i problemi di sicurezza che l'indumento poneva. Hanson ha descritto l'Islam come "una cultura e un'ideologia incompatibili" con quelle occidentali.

Il suo partito ha aumentato i consensi, mentre la principale opposizione conservatrice del Paese rimane afflitta da lotte intestine. Un sondaggio dell'Australian Financial Review attribuisce all'ultradestra un consenso record del 18%.

