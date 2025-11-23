Zelensky "grato ai paesi Ue" impegnati per la pace in Ucraina

AGI - "È molto importante che ora praticamente tutti i Paesi europei seguano da vicino il processo di raggiungimento della pace e siano pronti a impegnarsi. Sono grato per il loro sostegno". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo una telefonata congiunta con il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, e del Lussemburgo, Luc Frieden. Il leader di Kiev ha informato i due premier dell'andamento del lavoro diplomatico sulla proposta americana di un piano in 28 punti e degli incontri a Ginevra.
"Contiamo su un risultato che aprirà la strada a una pace reale e duratura. Ci stiamo anche preparando per i contatti nel formato della Coalizione dei Volenterosi. Il lavoro deve essere il più concreto possibile e lo garantiremo", ha sottolineato Zelensky. "Sono grato a tutti i leader e a tutti coloro che in tutto il mondo sostengono l'Ucraina e le nostre posizioni di principio. Stiamo lavorando per garantire il pieno coordinamento tra i nostri amici", ha concluso il leader di Kiev.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone