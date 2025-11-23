In Slovenia non passa il referendum sul suicidio assistito

AGI - Gli sloveni dicono no alla legalizzazione del suicidio assistito. In un referendum sottoposto ai cittadini dove si chiedeva "Sostenete l'entrata in vigore della legge sul suicidio assistito, approvata dal Parlamento il 24 luglio 2025?", la risposta negativa ha superato il 53%, mentre il 47% ha votato a favore.
Ciò significa che la sua applicazione sarà sospesa per almeno un anno. Tuttavia, ciò non significa l'abbandono completo della possibilità del suicidio assistito in questo Paese di 2,1 milioni di abitanti. Il Parlamento potrà votare nuovamente su un nuovo disegno di legge dopo 12 mesi.
Diversi Paesi europei, tra cui Svizzera e Austria, consentono già ai malati terminali di ricevere assistenza medica per porre fine alla propria vita.
Ci si aspettava che la Slovenia si unisse a loro questo autunno. Tuttavia, un gruppo civico, sostenuto dalla Chiesa cattolica e dall'opposizione conservatrice, è riuscito a raccogliere le 40.000 firme necessarie per bloccare l'attuazione della legge, che accusano di consentire "l'avvelenamento di malati e anziani", e per indire un nuovo referendum. La legge è stata effettivamente adottata dopo un primo referendum nel 2024 in cui il 55% degli elettori si è espresso a favore del suicidio assistito.
Si propone di garantire ai pazienti lucidi e terminali, la cui sofferenza o condizione di salute è insopportabile, il diritto di porre fine alla propria vita, esclusi i casi di malattia mentale. Il testo, tuttavia, non autorizza l'eutanasia, ovvero la morte causata da un caregiver su richiesta del paziente. Il premier liberale Robert Golob ha incoraggiato gli sloveni a sostenere la legge. "Ognuno di noi deve poter decidere autonomamente come e con quale dignità porrà fine alla propria vita", ha dichiarato mercoledì, durante il suo voto anticipato a Lubiana.