Una fotocamera è la più costosa al mondo ed era di Papa Francesco

È stata vendita all'asta per 6,5 milioni di euro e il ricavato andrà in beneficenza
AGI - Una fotocamera Leica appartenuta a Papa Francesco è stata venduta all'asta a Vienna sabato per 6,5 milioni di euro, somma che sarà donata all'ente benefico personale del defunto pontefice.

Il modello meccanico "M-A" è stato messo all'asta con una stima tra 60.000 e 70.000 euro, ha dichiarato Leica in un comunicato. Questa è la terza offerta più alta per un dispositivo del leggendario marchio tedesco, dopo la vendita di un prototipo risalente al 1923, venduto per 14,4 milioni di euro nel giugno 2022, e un altro prototipo dello stesso anno venduto lo scorso giugno a 7,2 milioni di euro.

Il modello speciale e il Papa

Il dispositivo venduto sabato era stato offerto a Papa Francesco dal leggendario marchio di Wetzlar (ovest) nel 2024. Il corpo e l'obiettivo portano il numero di serie 5000000, con Leica che attribuisce numeri rotondi a "modelli speciali dati a personalità eccezionali", ha dichiarato Alexander Sedlak, responsabile delle aste di Leica, in un comunicato.

L'asta benefica e l'acquirente

Dopo aver ricevuto il dispositivo, il papa decise di metterlo all'asta per beneficenza. La vendita fu leggermente ritardata dalla sua morte in aprile. L'identità dell'acquirente non fu rivelata alla fine di una delle "aste più emozionanti della nostra storia", secondo Sedlak.

Un altro pezzo da collezione

All'asta, un altro aereo designato "M3", donato dal presidente tedesco Theodor Heuss alla regina Elisabetta II nel 1958, fu venduto per 156.000 euro, leggermente sopra la sua stima, secondo la dichiarazione.

