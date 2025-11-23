Epstein progettava con Bannon un documentario per riabilitarsi

AGI - Il giorno del suo arresto con l'accusa federale di traffico sessuale, Jeffrey Epstein stava progettando un documentario per riabilitare la sua immagine e contrastare il documentario 'Filthy Rich', di prossima uscita su Netflix, come rivelano una serie di e-mail recentemente rese pubbliche.
Il suo partner nel progetto era l'ex capo dello staff di Trump, Steve Bannon, che dopo la morte di Epstein è diventato uno dei suoi critici più accaniti.
Il documentario finanziato da Epstein avrebbe dovuto includere interviste a personalità di spicco del mondo dei media, dell'accademia e della politica per ridefinire la narrazione. Tra i partecipanti di alto profilo citati c'era Michael Wolff, giornalista, autore di bestseller sulla presidenza Trump e amico di Epstein che all'epoca consigliava su come gestire i rapporti con il presidente.
L'isola privata di Epstein
“Se ci organizziamo, possiamo girare sull'isola?”, chiese Bannon, riferendosi a Little St. James, l'isola privata di Epstein nei Caraibi dove avrebbe abusato sessualmente di minori. Epstein accettò immediatamente. Lo stesso giorno, Bannon, che aveva prodotto diversi film prima della svolta come capo dello staff di Trump, inviò nuovamente un messaggio al finanziere per fissare una data per le riprese.
L'arresto e la fine del progetto
"Possiamo farlo in tarda mattinata, diciamo alle 11?”. Pochi minuti dopo, Epstein rispose seccamente: “Tutto cancellato”. Non seguì alcuna spiegazione. “Non vieni?”, chiese Bannon. Non ricevette mai una risposta, perché proprio mentre stava scrivendo il suo messaggio, Epstein fu arrestato all'aeroporto di Teterboro, nel New Jersey, con l'accusa federale di traffico sessuale di decine di minori.
L'archivio delle email
Lo scambio, riportato per la prima volta da ‘The Hollywood Reporter’, fa parte di un enorme archivio di e-mail rese pubbliche dai legislatori all'inizio del mese, mentre si intensificava l'attenzione sui legami di Jeffrey Epstein con Donald Trump e altre personalità di spicco.
Ciò mette in luce un cambiamento mediatico dietro le quinte guidato da Bannon, che ha successivamente negato le notizie di un'amicizia con il finanziere ed è emerso come uno dei critici più accesi del rifiuto dell'amministrazione Trump di rendere pubblici i documenti su Epstein.
Le e-mail però suggeriscono che l'ex consigliere di Trump, frequente ospite della villa di Epstein a Manhattan prima del suo arresto, potesse essere più consapevole della condotta di Epstein di quanto abbia pubblicamente ammesso, ampliando al contempo la portata del rapporto tra Wolff e il famigerato molestatore sessuale. Wolff ha rifiutato di commentare questo articolo.
Mentre ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’, la docuserie Netflix basata sul libro di James Patterson, prendeva forma alla fine del 2018, lo stesso Epstein, Bannon e la pubblicista Peggy Siegal, un tempo figura fissa sia nella scena mediatica newyorkese che nella stagione dei premi di Hollywood, che aveva contribuito a facilitare il ritorno del finanziere nei circoli sociali d'élite, hanno unito le forze per cercare di arginare i danni.
Bannon era sarcastico su come sarebbe stata la serie. Due mesi dopo, tuttavia, tornò sull'idea di un documentario a favore di Epstein. Arrivò al punto di coordinare le interviste e organizzare il viaggio, con l'intenzione di girare a Little St. James, dove il finanziere intratteneva amici famosi e presumibilmente faceva traffico sessuale di minorenni.
Il ruolo di Michael Wolff
Un nome familiare è stato fatto da Epstein per partecipare al documentario: Wolff, che sembra aver agito come una sorta di consigliere non ufficiale del molestatore sessuale, anche se ha negato di essere un consulente e insiste che il suo comportamento era uno stratagemma per ottenere accesso. (Wolff ha poi scritto della sua relazione con Epstein - e dell'ultima disperata campagna di pubbliche relazioni per salvare la reputazione del finanziere caduto in disgrazia - in ‘Too Famous’, la sua raccolta di saggi del 2021).
In un messaggio pubblicato di recente, risalente al giugno 2019, Epstein chiedeva a Bannon: “Dovremmo usare Michael Wolff?”. “Penso che potremo avere Wolff solo in una fase molto avanzata della produzione, molto molto tardi”, rispondeva Bannon.