Taylor Greene, l'ex fedelissima di Trump annuncia le dimissioni dal Congresso

AGI - Marjorie Taylor Greene, ex fedelissima del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Rappresentanti dopo che i due hanno litigato a causa dello scandalo Jeffrey Epstein e di una serie di altre questioni. "Mi dimetterò dalla carica e il mio ultimo giorno sarà il 5 gennaio 2026", ha dichiarato Greene sui social. "Difendere le donne americane che sono state violentate a 14 anni, trafficate e sfruttate da uomini ricchi e potenti non dovrebbe comportare che io venga definita una traditrice e minacciata dal presidente degli Stati Uniti, per il quale ho combattuto", ha spiegato in un video diffuso pochi giorni dopo la sua rottura pubblica con Trump, che l'ha definita "traditrice" e ha detto che avrebbe sostenuto una sfida repubblicana per il suo seggio alla Camera il prossimo anno.
La 51enne della Georgia stava valutando le dimissioni da oltre una settimana, secondo quanto riferisce la Cnn.
Un tempo intoccabile per Trump e icona del mondo 'Maga', Green negli ultimi mesi è diventata uno dei principali antagonisti del presidente, soprattutto da quando si è schierata a favore della richiesta di rendere pubblici i documenti su Jeffrey Epstein. Nelle ultime settimane, Greene ha criticato il presidente anche per essere troppo concentrato sulla politica estera e per non aver fatto abbastanza con la sua agenda interna — arrivando persino a schierarsi con i democratici sulla controversa questione dei costosi sussidi aumentati all'Affordable Care Act che scadono il mese prossimo.
Trump, grande notizia per gli Usa
Le dimissioni dalla Camera dei Rappresentanti della repubblicana Marjorie Taylor-Greene sono una "grande notizia" per gli Usa. Lo ha dichiarato ad Abc il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che la settimana scorsa ha ritirato il sostegno alla sua ex fedelissima, con la quale si era scontrato a causa di divergenze sulla pubblicazione dei 'file di Epstein'. "Credo che siano grandi notizie per il Paese", ha commentato Trump, "è grandioso". All'intervistatore che gli chiedeva se fosse stato informato dalla pasionaria 'Maga' della decisione di lasciare la carica da deputata, il presidente ha risposto: "No, non importa, ma credo sia grandioso, penso che lei dovrebbe essere felice".