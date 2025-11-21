L'Unione europea non riceve il piano, ma è pronta a collaborare

AGI - L'Unione europea non ha ricevuto ufficialmente il piano Usa, in 28 punti, per la pace in Ucraina. Lo ha detto Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, durante una conferenza stampa pre-vertice a Johannesburg: "All'Unione Europea non è stato comunicato alcun piano in via ufficiale”.
"È stato reso pubblico un piano in 28 punti. Discuteremo della situazione sia con i leader europei che con i leader qui presenti a margine del G20. Contatterò anche il presidente (Volodymyr) Zelensky per discutere della questione” ha detto invece la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Kallas, sosteniamo qualsiasi piano che porti a pace
In Ucraina "sosteniamo qualsiasi piano che porti a una pace giusta e duratura". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, aprendo la riunione ministeriale Ue-Indo-Pacifico.
"Per quanto riguarda il piano di pace, siamo a conoscenza di quello che è stato presentato al presidente Zelensky. Abbiamo sempre affermato che, affinché un piano di pace funzioni, deve coinvolgere l'Ucraina e gli europei", ha aggiunto.
"Se la Russia avesse voluto davvero la pace, avrebbe accettato il cessate il fuoco incondizionato che è sul tavolo delle trattative dal marzo di quest'anno, mentre solo due giorni fa altri 26 civili ucraini sono stati uccisi negli attacchi russi", ha concluso Kallas.