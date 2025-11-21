Zelensky disperato: "O Ucraina perde la dignità o perde sostegno Usa"

AGI - L'Ucraina rischia di trovarsi nella "difficilissima" posizione di dover scegliere tra accettare il piano di pace Usa, con le dolorose rinunce che questo comporta, o perdere il sostegno di Washington. In un drammatico discorso alla nazione trasmesso sulle reti sociali e pubblicato sul web, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice ai suoi connazionali che "l'Ucraina potrebbe affrontare una scelta difficilissima: o perdere la dignità o il rischio di perdere un alleato chiave", alludendo agli Stati Uniti. Trump, infatti, ha dato tempo fino al 27 novembre a Zelensky per accettare il piano di pace, altrimenti ha annunciato che non gli darà più le armi.
"Questo è uno dei momenti più difficili della nostra storia – ha detto il presidente ucraino – ora la pressione sull'Ucraina è una delle più forti. Ora l'Ucraina potrebbe trovarsi di fronte a una scelta molto difficile. O la perdita di dignità, o il rischio di perdere un partner chiave. O 28 punti difficili, o un inverno estremamente difficile – il più difficile – e ulteriori rischi. Una vita senza libertà, senza dignità, senza giustizia. E per noi credere a chi ci ha già attaccato due volte", si legge nel discorso, il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito della presidenza ucraina.
Lavoreremo con calma anche con l'America
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha promesso che presenterà "alternative" al piano di pace Usa, ritenuto troppo schiacciato sulle posizioni di Mosca, e che non tradirà la nazione."L'interesse nazionale ucraino deve essere tenuto in considerazione. Non faremo dichiarazioni ad alta voce, lavoreremo con calma con l'America e tutti i partner. Ci sarà una ricerca costruttiva di soluzioni con il nostro principale partner", ha sottolineato Zelensky.
Difenderò la dignità e la libertà dell'Ucraina
"Presenterò argomentazioni, convincerò, offrirò alternative, ma non daremo sicuramente al nemico motivo di dire che l'Ucraina non vuole la pace, che è lei a ostacolare il processo e che l'Ucraina non è pronta per la diplomazia". "Questo non accadrà. L'Ucraina lavorerà rapidamente. Oggi, sabato e domenica, per tutta la prossima settimana e per tutto il tempo necessario. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, combatterò affinché, tra tutti i punti del piano, almeno due non vengano trascurati: la dignità e la libertà degli ucraini", ha detto ancora Zelensky, "perché tutto il resto si basa su questo: la nostra sovranità, la nostra indipendenza, la nostra terra, il nostro popolo. E il futuro dell'Ucraina".
Contiamo sugli amici europei
La prossima settimana "sarà molto difficile" e "ricca di eventi" per l'Ucraina. "Contiamo sugli amici europei che capiscono che la Russia non è lontana, che è vicina ai confini dell'UE, che l'Ucraina è ora l'unico scudo che separa una vita europea confortevole dai piani di Putin", ha aggiunto Zelensky. "Non abbiamo tradito l'Ucraina allora, non lo faremo ora", ha ribadito.
L'unità del popolo ucraino
"E in tutti i formati di futuri incontri, discussioni e negoziati con i partner, sarà molto, molto più facile per me raggiungere una pace dignitosa per noi e convincerli, sapendo al cento per cento: dietro di me c'è il popolo ucraino", ha proseguito Zelensky, "milioni di persone che hanno dignità, che lottano per la libertà e che meritano la pace. Tutti i nostri eroi caduti che hanno dato la vita per l'Ucraina, che ora sono in paradiso e meritano di vedere da lì che i loro figli e nipoti vivranno in una pace dignitosa. E questa pace sarà dignitosa, efficace, duratura".