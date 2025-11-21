Insulti, cadute e polemiche: la caotica elezione per Miss Universo

AGI - Si è concluso nel caso e nell'imbarazzo, in mezzo a polemiche, insulti e rovinose cadute la più surreale edizione della storia di Miss Universo. Miss Messico alla fine è stata incoronata in Thailandia, trionfando sulle offese dell'organizzatore, il magnate thailandese Nawat Itsaragrisil, e su una serie di episodi tra il grottesco e il drammatico.
La finalissima è stata contesa tra le concorrenti di Costa d'Avorio, Filippine, Thailandia, Venezuela e naturalmente Messico, selezionate tra oltre 120 donne in lizza.
Prima che il sipario calasse sullo show, si sono vissuti momenti degni di un reality, con la vincitrice, Fatima Bosch, definita 'stupida' dall'organizzatore e presentatore, dimissioni dei giudici e scivoloni (letterali) dalla passerella.
Nawat è apparso in una diretta streaming dell'evento per criticare Bosch per essersi rifiutata di condividere i contenuti promozionali sui suoi account social. Bosch, affiancata da Miss Iraq, è uscita dalla stanza dopo che Nawat ha chiesto addirittura l'intervento della sicurezza. "Quello che ha fatto il direttore non è rispettoso: mi ha dato della stupida", ha detto Bosch ai giornalisti "Il mondo deve saperlo perché siamo donne emancipate e questa è una piattaforma per far sentire la nostra voce".
Persino la presidente messicana Claudia Sheinbaum è intervenuta per definire Bosch un "esempio di come noi donne dovremmo far sentire la nostra voce" di fronte alle aggressioni. Nawat, che inizialmente si era rifiutato di commentare dicendo ai giornalisti che "preferiva non parlare di Bosch" e che era meglio lasciare che fossero i fan del concorso a discuterne, in seguito si è scusato e si è congratulato con la vincitrice.
I media e i social network messicani sono stati inondati dalle polemiche. A Villahermosa, la citta' natale di Bosch, migliaia di persone si sono radunate in uno stadio di baseball per assistere al concorso in diretta e quando la giovane è stata incoronata sono esplose in applausi e grida di gioia mentre i fuochi d'artificio illuminavano il cielo.
Un altro momento di tensione in vista della fase finale è stato l'abbandono di due giudici - il compositore francese Omar Harfouch e l'ex calciatore Claude Makelele - uno dei quali ha affermato che il concorso è stato truccato da un "voto segreto e illegittimo" che si è svolto senza la giuria ufficiale. Ma non è stato solo il concorso delle polemiche. Mentre sfilava in un costume ispirato al personaggio cockney Eliza Doolittle, miss Gran Bretagna Danielle Latimer è inciampata ed è caduta, mentre miss Giamaica, Gabrielle Henry, è finita in ospedale dopo essere caduta dal palco durante una sfilata di abito da sera.
