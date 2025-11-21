Torna attiva la centrale nucleare più grande al mondo

AGI - Sarà riattivata la più grande centrale nucleare al mondo, messa in stand-by dopo il terremoto di Fukushima. Il governatore della prefettura giapponese di Niigata, Hideyo Hanazumi, ha dato il via libera alla ripresa delle attivita' nella centrale di Kashiwazaki-Kariwa, chiusa, insieme ad altri reattori del Paese, dopo che il sisma e lo tsunami che erano seguiti avevano causato il disastro del 2011.
La ripresa delle operazioni della centrale richiede ancora l'autorizzazione definitiva dell'agenzia di regolamentazione nucleare del Paese. Un totale di 14 reattori, principalmente nelle prefetture orientali e meridionali, hanno già ripreso a funzionare dopo l'implementazione di severe norme di sicurezza. Kashiwazaki-Kariwa sarà la prima centrale che la Tepco, gestore di Fukushima, rimetterà in funzione dopo il disastro.