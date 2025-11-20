Il Louvre si trasforma in un fortino: installati un posto di polizia e 100 telecamere

AGI - Una stazione di polizia "mobile" verrà installata all'interno del Louvre e cento telecamere, come parte del rafforzamento della sua sicurezza. Lo ha annunciato la direttrice del museo più visitato al mondo, Laurence des Cars, durante un'audizione alla Commissione Affari Culturali del Parlamento.
Un mese dopo il clamoroso furto, il presidente-direttore del Louvre ha assicurato che verrà rafforzata la "cultura della sicurezza" attorno all'edificio, che include una stazione di polizia "mobile" al suo interno. Des Cars, che aveva già riconosciuto le falle nella sicurezza del museo, ha dettagliato "più di venti" misure di emergenza, che "saranno attuate nei prossimi giorni, a partire da dicembre".
Nuove misure: avamposto di polizia e videosorveglianza
In primo luogo, "un avamposto mobile della polizia nazionale" sarà presto installato "all'interno del Louvre". Tale decisione fa seguito a discussioni "estremamente fruttuose" con la prefettura di polizia di Parigi, ha dichiarato Des Cars. Il Louvre ha confermato che questo progetto "è in corso, in collaborazione con il ministero della Cultura e il ministero dell'Interno".
In secondo luogo, 100 telecamere saranno installate intorno al museo "entro la fine del 2026". Il numero finora molto basso di telecamere era stato evidenziato dopo la rapina del 19 ottobre, durante la quale otto gioielli della Corona francese sono stati rubati da ladri utilizzando un montacarichi.
Accesso remoto e addetto alla sicurezza
Per quanto riguarda l'installazione di "apparecchiature di accesso remoto in spazi pubblici sensibili" intorno al museo, in particolare per impedire ai veicoli di parcheggiarvi, "inizierà a dicembre". Laurence des Cars ha anche ribadito la sua intenzione di creare la figura di "Addetto alla Sicurezza del Louvre", che farà direttamente riferimento a lei.
Potenziamento della videosorveglianza e piano di ristrutturazione
La presidente e direttrice del Louvre dal 2021 ha osservato che "dal 2022, ogni ristrutturazione delle sale e ogni progetto di costruzione è stato rigorosamente accompagnato da un potenziamento delle misure di videosorveglianza e di sicurezza per le opere d'arte. Tra il 2022 e il 2025, non meno di 134 telecamere digitali sono state installate in tutto il museo", ha specificato.
Questa settimana al Louvre rimarrà chiusa la Galleria Campana, nell'ambito del piano di ristrutturazione "Louvre - Nouvelle Renaissance", presentato dal presidente Emmanuel Macron all'inizio del 2025 e ritenuto "più necessario che mai". L'obsolescenza delle attrezzature del Louvre, in particolare degli impianti elettrici, "costituisce metà del progetto", ha sottolineato Des Cars.
Richiesta precedente e opposizione
Poco dopo il furto, la direttrice aveva richiesto l'istituzione di una stazione di polizia all'interno del Louvre, richiesta allora osteggiata dal ministro dell'Interno, Laurent Nunez, e dal prefetto della polizia di Parigi, Patrice Faure.