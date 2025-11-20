Norimberga: 80 anni fa lo storico processo ai nazisti

AGI - Ottant'anni fa, i 21 ufficiali nazisti di più alto rango sopravvissuti alla seconda guerra mondiale si sedettero sul banco degli imputati nell'aula 600 del palazzo di Giustizia di Norimberga, dove ebbe inizio il più importante dei processi noti con il nome della città. I procedimenti rivoluzionarono il diritto penale internazionale, ponendo l'accento sulla responsabilità individuale.
Il Tribunale Militare Internazionale - istituito dalle potenze vincitrici di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica sulla base dello Statuto di Londra - mandò alla sbarra i 21 e l'ancora assente Martin Bormann con quattro capi d'accusa: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini contro la pace e cospirazione per scatenare una guerra di aggressione. Tutti reati che 'nascevano in quell'occasione.
L'edificio, che oggi ospita il memoriale dei Processi di Norimberga dopo essere sopravvissuto relativamente indenne ai bombardamenti che ridussero la città della Germania meridionale in macerie, fu sede delle 218 udienze di un procedimento senza precedenti. Dodici leader nazisti furono condannati a morte. Il più famoso tra loro, il capo dell'aeronautica militare Hermann Goring, si suicidò alla vigilia della sua esecuzione con una capsula di cianuro. Gli altri furono impiccati il 16 ottobre 1946 e le loro ceneri sparse nel fiume Isar per impedire tributi pubblici. Inoltre, furono pronunciate sette condanne al carcere e tre imputati furono assolti.
Il sistema giudiziario militare statunitense avrebbe poi celebrato altri 12 processi a Norimberga, fino al 1949, contro 177 imputati. Questi processi non ebbero la portata o la risonanza del primo, i cui verbali riempirono 22 volumi, integrati da altri 20 volumi di prove.
Nel piccolo museo situato sopra l'aula 600, che espone, tra le altre cose, una panca su cui sedevano gli imputati, ai visitatori vengono mostrati aspetti come l'impresa tecnica di gestire l'interpretazione simultanea - utilizzata per la prima volta nella storia su queste dimensioni - con quattro lingue diverse e 116 testimoni.
Nell'aula stessa, dove il Tribunale Regionale di Monaco ha tenuto i processi fino al 2020, rimangono pochi elementi del suo aspetto originale, fatta eccezione per i maestosi portali in pietra con allegorie mitologiche e la modesta porta di legno attraverso la quale gli imputati entravano dopo essere saliti con un ascensore speciale.
Negli anni '60, la giustizia bavarese decise di ristrutturare l'aula in cui da allora campeggia un gigantesco crocifisso di 2,2 metri, con l'obiettivo deliberato di cancellare le tracce del passato del luogo che, secondo l'opinione prevalente all'epoca, interferivano con i lavori del tribunale. Il nazismo era considerato un capitolo chiuso, da dimenticare, sebbene curiosi e turisti continuassero a visitare l'aula di tribunale.
Oggi, questo flusso è cresciuto fino a 160.000 visitatori all'anno, il 75% dei quali proviene dall'estero.
Molti dei costrutti giuridici del diritto penale internazionale sono emersi e sono stati stabiliti nello storico Palazzo di Giustizia, ha spiegato il giurista Gurgen Petrossian dell'Accademia Internazionale dei Principi di Norimberga a diversi organi di stampa durante un recente viaggio a Norimberga. Nonostante tutto, i criminali di guerra nazisti non furono accusati di genocidio. "Era un termine completamente sconosciuto nel diritto", ha osservato Petrossian. Il fu codificato nel 1951 grazie al giurista Raphael Lemkin.
Da parte sua, Rebecca Weiss, esperta di memoria storica del museo, ha sottolineato che il processo costitui' una "rivoluzione positiva" nel diritto internazionale dell'epoca e ha sottolineato l'importanza della decisione proattiva di non cercare vendetta, ma di applicare la giustizia. Sebbene ci fossero stati tentativi precedenti, come i processi di Lipsia per i crimini tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale, fu con i processi di Norimberga che l'attenzione si spostò dagli Stati agli individui.
"Dopo la seconda guerra mondiale, emerse l'idea dei diritti umani, che diventarono il nuovo fulcro del diritto penale internazionale, sviluppato anche qui a Norimberga. E questa individualizzazione che si verificò in quel periodo portò al desiderio di esaminare anche la responsabilità individuale dei colpevoli", ha spiegato Weiss.