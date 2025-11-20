Comey salvo per un errore di Lindsey Halligan: chi è l'ex miss Colorado

AGI - A ipotizzare che quella di Lindsey Halligan per guidare l'accusa contro i 'nemici' di Trump non fosse la scelta giusta erano stati in parecchi. Anche un imbarazzante incidente in cui la neo procuratrice rivelava a una giornalista dettagli riservati delle inchieste aveva messo in guardia sulle sue capacità di gestire materiale scottante, ma l'ultima prodezza di questa 36enne ex miss Colorado con più frequentazioni nel cerchio magico della Casa Bianca che delle aule di giustizia finirà per costare cara alla crociata per antonomasia del Presidente: quella contro James Comey.
Un grossolano errore procedurale rischia di mandare a monte l'intero procedimento e solleva nuovi dubbi sulla capacità del Presidente di selezionare il suo entourage. Nata nel 1989 a Portland, Maine, e cresciuta in Colorado, dal 22 settembre 2025 Lindsey Halligan è procuratrice federale ad interim per il distretto orientale della Virginia, una delle procure più delicate del Paese per peso demografico e per i numerosi casi di sicurezza nazionale di cui si occupa.
Halligan è stata nominata dal presidente Donald Trump dopo la rimozione del suo predecessore Erik Siebert, allontanato per i contrasti sulla sua decisione di non perseguire alcune figure critiche verso il presidente, come l'ex direttore dell'Fbi James Comey e la procuratrice generale di New York Letitia James. La scelta di Halligan, priva di esperienza come pubblico ministero, ha sollevato critiche nella comunità legale per il carattere politico dell'incarico.
Figlia di due audiologi, Halligan si è laureata in politics and broadcast journalism alla Regis University, per poi conseguire nel 2013 il Juris Doctor alla University of Miami School of Law. Durante gli studi ha svolto tirocini presso l'Innocence Project e l'ufficio del public defender della contea di Miami-Dade e dopo il diploma in legge è entrata in uno studio specializzato in diritto assicurativo, dove ha difeso le compagnie contro le cause intentate da proprietari di immobili e aziende.
Un profilo da civilista focalizzata sulle controversie in materia di proprietà residenziali e commerciali, non proprio una tigre del foro da mandare contro un mastino come Comey. Il rapporto con Donald Trump nasce nel 2021, dopo un incontro al Trump International Golf Club in Florida.
Nel 2022 entra nel team legale che difende il Presidente nell'indagine dell'Fbi sui documenti riservati trovati a Mar-a-Lago e dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca viene chiamata come special assistant del Presidente. La sua nomina a capo ad interim della procura del distretto orientale della Virginia è al centro di un acceso dibattito: diversi commentatori sottolineano come Halligan arrivi all'incarico con pochissime esperienze da procuratrice federale e un profilo considerato molto vicino agli interessi politici di Trump.
Le controversie si sono accentuate con l'apertura dei procedimenti penali contro James Comey e Letitia James, accusati rispettivamente di falsa testimonianza e di reati finanziari. Un giudice federale ha parlato di "significative irregolarità" nella conduzione del caso Comey da parte dell'ufficio guidato da Halligan.
Parallelamente, un'organizzazione progressista di monitoraggio etico ha presentato un esposto all'ordine degli avvocati della Florida e della Virginia, accusando Halligan di abuso di potere e violazioni delle regole deontologiche per aver portato avanti casi ritenuti privi di fondato motivo, ma si tratta di indagini disciplinari che, se avviate, potrebbero richiedere anni. L'ufficio del procuratore e la Casa Bianca difendono la sua nomina richiamando il contributo di Halligan al contenzioso legale dell'ex presidente e citando la sua "rapida capacita' di apprendimento".