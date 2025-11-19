Peskov, la Russia è pronta a proseguire i negoziati sull'Ucraina 

AGI - La Russia è aperta a proseguire i negoziati sull'Ucraina; la pausa nei negoziati non è colpa di Mosca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov.
"Mosca è aperta alla continuazione, Mosca è aperta ai negoziati. La pausa che si è verificata è dovuta, in realtà, alla riluttanza del regime di Kiev a proseguire questo dialogo", ha affermato, commentando le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che esprimevano la speranza per la continuazione del processo di Istanbul.
Il Cremlino ha affermato che i contatti tra Russia e Stati Uniti in merito alla fine della guerra in Ucraina continuano e, nonostante le segnalazioni di progressi nei contatti di riconciliazione, "non ci sono nuovi sviluppi da annunciare".
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha aggiunto: "I contatti per organizzare un incontro tra il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continuano, ma non sono stati ancora compiuti progressi sufficienti".