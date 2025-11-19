Londra avverte Putin: "Se sconfina siamo ponti"

AGI - Una nave spia russa si trova al confine delle acque territoriali del Regno Unito, ha annunciato il ministro della Difesa, John Healey, sottolineando che è la seconda volta che la nave, la Yantar, viene dispiegata nelle acque del Regno Unito. "Una nave spia russa, la Yantar, si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia, dopo essere entrata nelle acque più ampie del Regno Unito nelle ultime settimane", ha detto Healey in conferenza stampa a Downing Sreet, come riporta Sky News.
Il ministro ha spiegato che si tratta di una nave progettata per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini. "Abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave, durante i quali lo Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti", ha avvertito.
Londra avverte Putin: "Se la nave sconfina siamo pronti"
Londra avvisa Mosca: se la Yantar avvistata al largo della Scozia dovesse entrare in acque territoriali, la Gran Bretagna è pronta a rispondere. "Il mio messaggio alla Russia e a Putin è questo: vi stiamo osservando. Sappiamo cosa state facendo. E se lo Yantar si dirige a sud questa settimana, siamo pronti", ha avvertito Healey.
"Fa parte di una flotta russa progettata per mettere in pericolo e compromettere la nostra infrastruttura subacquea e quella dei nostri alleati," ha proseguito il ministro, un programma "mirato a sviluppare capacità per garantire la sorveglianza in tempo di pace e il sabotaggio in tempi di guerra".