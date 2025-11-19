Tremila mucche bloccate su una nave in Turchia, "rischio morte"

AGI - Ferme da tre settimane su una nave al largo delle coste turche per problemi burocratici, 3mila mucche rischiano di morire di stenti. A lanciare l'allarme sono state organizzazioni animaliste, secondo cui almeno 58 bovini sono già stati stroncati da mancanza di cibo e acqua.
Lo Spiridon II, battente bandiera del Togo, è partito dall'Uruguay il 22 settembre ed è arrivato verso la fine di ottobre al largo del porto di Bandirma, nel mare di Marmara. Da allora i proprietari del bestiame stanno cercando inutilmente di ottenere il permesso di sbarco. Il problema sarebbe una discrepanza tra le targhette identificative applicate alle orecchie e i numeri registrati sui documenti del carico. E da tre settimane le bestie sono prigioniere.
La sofferenza a bordo e i vitelli scomparsi
Sulle piattaforme social locali circolano fotografie di alcune mucche che cercano di dissetarsi dalla condensa dei tubi del riscaldamento. La situazione igienica è critica. Almeno 140 vacche avrebbero partorito, ma è stata accertata la presenza di soli 50 vitelli a bordo e non si sa dove siano finiti gli altri. Questo solleva gravi preoccupazioni sul benessere animale e sulla gestione del carico.
L'appello delle organizzazioni e l'intervento richiesto
L'organizzazione tedesca Animal Welfare ha lanciato un appello urgente alle autorità turche affinché accelerino le pratiche di sbarco e ha chiesto alla Commissione Europea di intervenire "a livello diplomatico e tecnico per sbloccare questa mortale impasse". Come minimo, dovrebbero essere fatti scendere i capi la cui identificazione è corretta, in modo da ridurre il sovraffollamento a bordo. "Ogni ritardo si traduce in sofferenza per questi esseri viventi", ha dichiarato Maria Boada Saa, presidente dell'organizzazione.