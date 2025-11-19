Massiccio attacco di droni russi su Kharkiv, 36 feriti e allerta in Ucraina

AGI - Nuovi attacchi notturni con droni russi hanno ferito almeno 36 persone nella regione di Kharkiv in Ucraina e hanno messo l'intero paese in allerta aerea. Il bombardamento di Mosca nella stessa area nell'Ucraina orientale nelle due notti precedenti ha causato almeno quattro morti, tra cui una ragazza di 17 anni.
La polizia regionale ha riferito che questo "attacco massiccio" con droni ha colpito due distretti della città di Kharkiv, capoluogo della regione omonima, e ha causato danni a "più di dieci edifici residenziali". Le forze dell'ordine hanno inoltre registrato "36 feriti, inclusi bambini", secondo un messaggio sulla piattaforma Telegram. Il governatore Oleg Sinegubol ha denunciato che le forze russe hanno lanciato 19 droni contro quella città vicino al confine, la seconda più popolosa del paese prima dell'invasione lanciata da Mosca nel febbraio 2022. "Un edificio di nove piani è stato colpito e ha preso fuoco", ha detto.
L'attacco a Kharkiv e i danni registrati
L'attacco massiccio ha interessato in particolare la città di Kharkiv, dove sono stati colpiti due distretti. I danni sono stati estesi, coinvolgendo più di dieci edifici residenziali. Il governatore Oleg Sinegubol ha specificato che sono stati lanciati ben 19 droni russi contro la città. Questo episodio sottolinea la continua vulnerabilità delle aree vicine al confine, nonostante Kharkiv sia la seconda città più popolosa dell'Ucraina. Le 36 persone ferite, tra cui diversi bambini, evidenziano la natura indiscriminata di questi bombardamenti notturni.
Allerta nazionale e appello alla cautela
In mattinata, tutta l'Ucraina era in allerta aerea. Le autorità di diverse città dell'ovest del paese hanno chiesto ai loro cittadini di muoversi con cautela. Il sindaco di Leopoli ha esortato i residenti: "Il nemico sta attaccando l'Ucraina occidentale con droni. Non ignorare l'allarme! Restate nei rifugi". Questa richiesta di prudenza è particolarmente significativa, dato che la regione di Leopoli è stata storicamente meno colpita dal 2022.
Contesto geopolitico e intensificazione degli attacchi
L'attacco avviene mentre il presidente Volodymyr Zelensky è impegnato in una tournée europea volta a raccogliere sostegno per le sue forze armate. Parallelamente, la Russia ha notevolmente intensificato i suoi attacchi quotidiani utilizzando droni e missili, mirando specificamente alle infrastrutture energetiche ucraine negli ultimi mesi. Questa strategia alimenta seri timori di un inverno rigido e difficile per la popolazione ucraina.