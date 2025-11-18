Zelensky domani in Turchia per far ripartire i colloqui con la Russia

AGI - Volodymyr Zelensky sarà domani in Turchia per far ripartire i colloqui con la Russia. Lo ha annunciato lo stesso presidente ucraino su Telegram.
"Stiamo preparando l'attivazione dei negoziati e abbiamo soluzioni elaborate che proporremo ai partner", ha scritto prima della visita che farà oggi a Madrid.
"Avvicinare la fine della guerra con tutte le forze è la principale priorità dell'Ucraina. Lavoriamo anche per ripristinare gli scambi e il ritorno dei prigionieri", ha spiegato.
Intanto, Ukrinform riporta che nella notte la contraerea ucraina è riuscita ad abbattere 101 dei 114 droni lanciati dalle forze russe a partire dalla tarda serata di ieri.
La Russia ha attaccato l'Ucraina con quattro missili balistici Iskander-M provenienti dalle regioni di Rostov e Voronezh, oltre a 114 droni oltre la meta' dei quali Shahed.I missili e i 13 droni non intercettati hanno colpito in 15 località.
Dal canto suo la Russia ha fatto sapere di avere intercettato e distrutto 31 droni ucraini in otto regioni. A essere prese di mira soprattutto sono state Voronej e Tambov. L'attacco aereo ha spinto le autorità a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Saratov e Penza.