Trump chiama 'piggy' giornalista, insulti per domande su Epstein

AGI - Da giorni il presidente degli Stati Uniti si sta scontrando con le giornaliste americane, che non hanno paura di fargli le domande più scomode. È soprattutto il tema Jeffrey Epstein a mandare in crisi Donald Trump. Oggi il tycoon ha attaccato e insultato una reporter di ABC News che gli aveva chiesto, durante l'incontro con il principe saudita Mohammed bin Salman, perché avesse atteso così tanto prima di autorizzare la pubblicazione di tutti i file su Epstein, il finanziere e suo ex amico morto in carcere nel 2019, dove era stato rinchiuso con l'accusa di traffico sessuale di minorenni.
"Non è la domanda che mi dà fastidio" ha detto Trump "È il tuo atteggiamento. Penso che tu sia una pessima giornalista. È il modo in cui fai queste domande. Parti attaccando un uomo molto rispettato, facendogli una domanda orribile, fuori contesto e semplicemente terribile (il riferimento è alla domanda fatta in precedenza a Mohammed bin Salman sul delitto Kashoggi, ndr). Potresti fare esattamente la stessa domanda in modo garbato. Sei tutta agitata. Qualcuno alla ABC ti ha fatto il lavaggio del cervello". "Sei una persona terribile e una pessima reporter", ha aggiunto.
L'insulto "quiet, quiet, piggy" alla reporter di Bloomberg
Una domanda sullo stesso tema era stata fatta due giorni fa da una reporter di Bloomberg, cui Trump, dopo che lei aveva cercato di chiedere un'altra cosa, ha risposto in modo sgarbato, dicendole "quiet, quiet, piggy", un'espressione che significa "zitta", accompagnata da un insulto traducibile come "cicciottella", "maialina" ma anche un modo volgare per dire di una persona che è sgradevole fisicamente. Il video con cui Trump deride Catherine Lucey, corrispondente dalla Casa Bianca per Bloomberg, è diventato virale.
La condanna del mondo giornalistico
La reazione di alcuni giornalisti non si è fatta attendere. "Disgustoso e assolutamente inaccettabile", ha commentato su X il conduttore della CNN Jake Tapper. Anche l'ex conduttrice della rete trumpiana Fox News, Gretchen Carlson, ha definito il commento "disgustoso e degradante".