Asta record da 62 milioni per un dipinto di Mark Rothko

AGI - Un dipinto dell'artista figurativo americano Mark Rothko è stato venduto per oltre 62 milioni di dollari da Christie's a New York.
Si tratta del dipinto "N.31 (Yellow Stripe)", nei toni dell'arancione e del rosso su sfondo giallo, appartenuto alla collezione del magnate della grande distribuzione Robert Weis e di sua moglie Patricia.
Dalla collezione Weis, che ha aperto la stagione delle aste della durata di una settimana, sono stati venduti anche altri capolavori. Tra questi, un dipinto di Pablo Picasso raffigurante la sua musa Marie-Thérèse Walter in lettura, venduto per quasi 45,5 milioni di dollari, e il dipinto "Figure et bouquet" di Henri Matisse, aggiudicato per 32,3 milioni di dollari.
Christie's ha poi ospitato un'asta dedicata alle opere d'arte del XX secolo, registrando vendite significative. Un dipinto della celebre serie "Ninfee" di Claude Monet è stato venduto per quasi 45,5 milioni di dollari, mentre un dipinto di David Hockney raffigurante lo scrittore Christopher Isherwood e il suo socio Don Bachardy è stato venduto per 44,3 milioni di dollari.