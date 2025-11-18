La migliore vista di Manhattan a soli 2,90 dollari [VIDEO]
Prendendo la linea Q della metropolitana, è possibile apprezzare il panorama più spettacolare di New York
AGI - Due minuti di estasi, godendosi la migliore vista di New York per meno di tre dollari, da un treno della metropolitana. La linea è la Q, che va da Brooklyn a Manhattan, attraversa il Manhattan Bridge e, per soli 2 dollari e 90 centesimi (il prezzo del biglietto), offre il panorama più spettacolare: lo skyline di Midtown, tra Lower Manhattan, East River e Brooklyn Bridge. Se salite sulla Q, ricordate che il momento perfetto è quando il treno va in superficie, tra la stazione di DeKalb Avenue (Brooklyn) e quella di Canal Street (Manhattan). Alla vostra sinistra New York in tutto il suo splendore. Di giorno o, ancora meglio, di sera.