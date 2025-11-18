Mail con Epstein, Larry Summers si ritira dagli impegni pubblici: "Mi vergogno"
Dopo la pubblicazione della sua corrispondenza, passo indietro dell'ex segretario al Tesoro durante la presidente Clinton
AGI - L'ex segretario al Tesoro Larry Summers, che ha prestato servizio sotto la presidenza di Bill Clinton, ha annunciato che si ritirerà dagli impegni pubblici a seguito della pubblicazione di nuovi documenti riguardo alla sua corrispondenza con Jeffrey Epstein.

"Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato", ha affermato. Summers, che continuerà i suoi studi accademici, ha affermato che la sua decisione mira a "ricostruire la fiducia e riparare i rapporti".

La responsabilità e i nuovi documenti

"Mi assumo la piena responsabilità della mia decisione sbagliata di continuare a comunicare con il signor Epstein", ha insistito l'ex funzionario. La Camera dei Rappresentanti ha pubblicato la scorsa settimana una nuova serie di email che dimostrano lo stretto rapporto tra i due, incluso il coinvolgimento di Epstein negli affari personali di Summers.

Chi è Summers

Settantuno anno da compiere fra pochi giorni, Larry Summers è un politico ed economista statunitense, direttore del Consiglio economico nazionale dal 2009 al 2010. Vincitore della John Bates Clark Medal nel 1993 per i suoi studi macroeconomici, è stato Segretario al tesoro degli Stati Uniti d'America per l'ultimo anno e mezzo della presidenza Clinton e rettore dell'Università di Harvard dal 2001 al 2006. Summers è nipote del celebre economista Paul Samuelson. Ha avuto due mogli, Victoria Perry, dalla quale ha avuto tre figli, tra cui due gemelle, ed Elisa New, sposata nel dicembre 2005.

