Le Kessler prima di morire hanno disdetto l'abbonamento al giornale

AGI - Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, qualche ora prima di morire assieme all'età di 89 anni nella loro casa di Gruenwald nella periferia di Monaco di Baviera accompagnate da un medico e un avvocato, hanno disdetto l'abbonamento al giornale 'Abendzeitung' (abbreviato, AZ), il più famoso della capitale bavarese. Sulla lettera a firma di Alice, veniva comunicata la disdetta, dopo decenni, del suo abbonamento numero 47556035 al giornale.
Sulla lettera scritta al computer era inizialmente scritta la data del 30 novembre ma poi corretta a mano con una penna in '17 novembre 2025'. Le sorelle hanno inviato un'altra lettera, alla loro cara amica Carolin Reiber, con l'ordine di non aprirla prima del 18 novembre. Come riferisce il giornale, "le Kessler erano praticamente parte della famiglia dell'Abendzeitung". Alice ed Ellen vivevano a Gruenwald dal 1986, una a sinistra, l'altra a destra unite da una porta comunicante.