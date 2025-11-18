Israele attacca il sud del Libano: 13 morti

AGI - Il ministero libanese della Salute ha riferito questa sera di 13 morti in un attacco israeliano in un campo di rifugiati palestinesi nel sud del Libano, mentre l'esercito israeliano dice di aver colpito un campo d'addestramento del movimento islamista palestinese Hamas.
Il ministero ha parlato di un attacco "del nemico israeliano sul campo di Ain al-Heloue' a Saida". Secondo l'agenzia di stampa ufficiale ANI, "un drone israeliano ha preso di mira un'auto" vicino a una moschea del campo.
Su X, l'IDF scrive "Il complesso veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per esercitazioni e addestramenti volti a pianificare e realizzare attacchi terroristici contro le truppe dell'IDF e lo Stato di Israele. Prima dell'attacco, sono state adottate diverse misure per mitigare i danni ai civili".