Cloudflare down: in tilt X, Open AI, Spotify e Amazon

AGI - Diversi siti web, tra cui la piattaforma X, stanno registrando problemi a causa di un malfunzionamento legato all'infrastruttura Internet di Cloudflare. Migliaia di utenti hanno segnalato disservizi al sito specializzato Downdetector.
"Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e sta indagando", ha comunicato l'azienda sulla propria dashboard in tarda mattinata, aggiungendo che fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Il nuovo problema arriva a breve distanza dal blackout che il mese scorso ha coinvolto Amazon Web Services, mandando offline oltre mille siti e applicazioni, seguito poi da un'altra interruzione che, invece, ha colpito Microsoft Azure.
Impatto del disservizio Cloudflare sui servizi online
Cloudflare fornisce strumenti essenziali per aiutare i siti web a respingere gli attacchi informatici e a caricare i contenuti in modo efficiente. Sembra che numerosi servizi online siano stati interessati dai problemi di Cloudflare: oltre a X, il blocco ha coinvolto, tra gli altri, il famoso gioco online League of Legends, ma anche Spotify, Amazon, Canva, Perplexity e OpenAI (e quindi ChatGPT) hanno riscontrato interruzioni.