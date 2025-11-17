Ucraina sotto attacco e Zelensky a Parigi chiede aiuto per la difesa aerea

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita Parigi in un nuovo tentativo di assicurarsi armi per difendere il suo paese dagli attacchi missilistici e droni russi sempre più letali. La visita di Zelensky fa parte di un breve tour dei suoi alleati occidentali che lo ha visto siglare un accordo energetico con la Grecia domenica e includerà una visita in Spagna martedì.
Il leader ucraino ha detto che presto sarà annunciato "un importante accordo con la Francia", ma non si sa se sarà finalizzato nei suoi colloqui con il presidente Emmanuel Macron. La presidenza francese ha detto che Macron "metterà l'eccellenza francese nel campo dell'industria degli armamenti al servizio della difesa dell'Ucraina". Parigi, ha affermato, proporrà modi per consentire all'Ucraina "di acquisire i sistemi di cui ha bisogno per rispondere all'aggressione russa". L'ufficio di Macron ha evidenziato in particolare le difese aeree. Sabato Zelensky ha rinnovato i suoi appelli per più sistemi antimissile, un giorno dopo gli attacchi mortali russi su Kiev.
Zelensky e Macron esaminano i sistemi di difesa
Zelensky e Macron inizieranno la giornata alla base aerea di Villacoublay, vicino a Parigi, per una presentazione del jet da combattimento francese Rafale. Esamineranno anche i droni e il sistema missilistico terra-aria francese SAMP-T sviluppato con l'Italia. Il mese scorso il presidente ucraino ha firmato una lettera di intenti che potrebbe vedere il suo paese acquistare fino a 150 combattenti svedesi Gripen. L'Ucraina ha già uno degli attuali SAMP-T in grado di contrastare i jet da combattimento, i missili da crociera e i missili balistici tattici. A partire dal 2027 dovrebbe essere disponibile un sistema SAMP-T di nuova generazione e più potente.
Nuovo attacco russo sull'Ucraina orientale
Nella notte un nuovo attacco sull'Ucraina orientale. Missili sono stati lanciati su Kharkiv. Il bilancio delle vittime causato da un attacco russo avvenuto durante la notte a Balakliya, è stato di tre morti e dieci feriti, hanno riferito le autorità locali. "Secondo le informazioni iniziali, tre persone sono state uccise" nell'attacco missilistico e altre dieci sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini, ha scritto il capo dell'amministrazione militare della città, Vitalii Karabanov, sul social network Telegram.