Trump inverte la rotta: "Pubblicate i file di Epstein. Nulla da nascondere"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto una mossa a sorpresa, dichiarando di appoggiare gli sforzi dei legislatori per rendere pubblici altri fascicoli scottanti legati al famigerato molestatore sessuale Jeffrey Epstein, nonostante la sua precedente resistenza.
"I repubblicani della Camera dovrebbero votare per pubblicare i file Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere" ha tuonato Trump sulla sua piattaforma Truth Social.
Accuse e contrattacchi contro i democratici
Il politico settantanovenne ha subito contrattaccato i Democratici, accusandoli di aver montato una "bufala di Epstein" dopo la diffusione di alcune email in cui il finanziere caduto in disgrazia insinuava che Trump "sapesse delle ragazze."
Spaccatura interna al partito repubblicano e il movimento MAGA
Questa vicenda ha creato scompiglio interno: i critici hanno accusato Trump – il quale nega – di aver cercato di insabbiare i dettagli dei suoi presunti misfatti cercando di bloccare la votazione, una mossa che aveva innescato una spaccatura nel suo fedelissimo Partito Repubblicano.
La questione ha persino allontanato Trump da alcuni dei suoi alleati più stretti del movimento MAGA. Non a caso, nel fine settimana, ha ritirato il sostegno alla candidatura per la rielezione del 2026 di Marjorie Taylor Greene.
"Alcuni 'membri' del Partito Repubblicano vengono 'usati', e non possiamo permettere che ciò accada," ha aggiunto Trump nel suo post, riferendosi ai legislatori repubblicani che si erano discostati dalla sua posizione iniziale.
La richiesta di indagine su Bill Clinton e Larry Summers
Nel frattempo, Trump ha rilanciato, chiedendo al procuratore generale Pam Bondi e all'FBI di indagare sui legami tra Epstein e l'ex presidente democratico Bill Clinton, oltre all'ex presidente di Harvard Larry Summers (che fu segretario al tesoro di Clinton).
Il precedente legale di Jeffrey Epstein
Ricordiamo che Epstein, prima di morire in prigione nel 2019, si era dichiarato colpevole nel 2008 di due capi d'imputazione per sollecitazione alla prostituzione (incluso con minorenne), e per questo era stato obbligato a registrarsi come sex offender in Florida.