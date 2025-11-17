Piano di pace per Gaza, l'Onu adotta la risoluzione Usa

AGI - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tredici voti a favore (e l'astensione di Russia e Cina), ha adottato la risoluzione statunitense sul piano di pace per Gaza, più volte modificato, che prevede l'intervento di una forza internazionale per stabilizzare la situazione in tutta l'area.
L'ambasciatore USA alle Nazioni Unite, Mike Waltz, ha ringraziato il Consiglio di sicurezza per l'approvazione del piano americano di pace. "Coglieremo – ha detto – l'opportunità di oggi per porre fine a decenni di spargimenti di sangue e rendere la pace duratura una realtà, e lavoreremo instancabilmente con i nostri partner, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, per portare avanti questa visione di un Medio Oriente più stabile e prospero".
Waltz ha poi detto che "il piano storico in venti punti del presidente Trump segna l'inizio di quella che sarà una regione forte, stabile e prospera, unita nel rifiuto del percorso della violenza, dell'odio e del terrore. Colleghi, e lo dico al mondo: la risoluzione di oggi è solo l'inizio".
"L'adozione della risoluzione – ha aggiunto Waltz – dimostra il sostegno schiacciante alla visione del Presidente per una Gaza stabile, in cui i palestinesi determinano il proprio destino, liberi dal dominio terroristico e dalla violenza. E, sotto la guida audace del presidente Trump, gli Stati Uniti continueranno a ottenere risultati, insieme ai nostri numerosi partner".
La posizione dell'Algeria
L'ambasciatore algerino all'Onu, Amar Bendjama, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza di aver votato a favore della risoluzione di pace degli Usa perchè il testo "non parla di annessione, occupazione e sfollamento forzato". "Israele - ha aggiunto nel suo intervento - non potrà imporre restrizioni che hanno contribuito alla fame dei palestinesi". "Una forza internazionale di stabilizzazione - ha continuato - consentirà il ritiro completo delle Forze di difesa israeliane da Gaza". L'ambasciatore si è anche augurato che le misure di protezione vengano estese "prima possibile" alla Cisgiordania.