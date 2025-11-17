La Polonia riapre i valichi di frontiera con la Bielorussia
Gli accessi erano stati chiusi per impedire l'ingresso di migranti mediorientali trasportati da Minsk come strumento di guerra ibrida
AGI - Il governo polacco ha disposto la riapertura di due valichi di frontiera con la Bielorussia, che erano stati chiusi per impedire l'ingresso di migranti mediorientali trasportati da Minsk come strumento di guerra ibrida. Lo riporta l'agenzia Pap.
Il varco di Bobrowniki è stato riaperto al traffico per auto, bus e mezzi pesanti, laddove il varco di Kuznica è di nuovo consentito solo alle automobili. Il 28 ottobre il primo ministro polacco, Donald Tusk, aveva avvertito che le minori pressione migratorie consentivano una riapertura dei valichi, che sarebbe però stata rimandata per la necessità di coordinarsi con la Lituania, che quel giorno aveva chiuso il confine con la Bieloriussia per arginare i traffici illegali.