Il Cremlino accelera sull'incontro Putin - Trump

AGI - La Russia è interessata a un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump il prima possibile. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a quanto riporta la Rass.
Peskov ha ribadito la necessità che il colloquio sia istruito con scrupolo. "Non appena questa preparazione sarà completata e si creeranno le condizioni per il vertice, speriamo che abbia luogo", ha detto.
"Ora è difficile prevedere quando si arriverà a queste condizioni. Anche se, ovviamente, siamo tutti interessati che accada prima piuttosto che dopo", ha sottolineato.
Detto questo, Peskov ha criticato il disegno di legge bipartisan che il repubblicano Lindsey Graham e il democratico Richard Blumenthal vogliono far approvare al Congresso americano per imporre dazi ai paesi che hanno accordi energetici con Mosca.
"Seguiremo con attenzione il percorso di questo disegno di legge e i suoi dettagli. Naturalmente, lo vediamo come qualcosa di molto negativo", ha sottolineato il portavoce del Cremlino.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone