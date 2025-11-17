Il vaccino per il Papilloma virus ha salvato un milione di ragazze

AGI -L'Alleanza per i vaccini, Gavi, ha annunciato che l'incremento delle campagne di vaccinazione contro il Papillomavirus Umano (HPV) nei Paesi a basso reddito ha prevenuto più di un milione di decessi per cancro cervicale negli ultimi tre anni.
Questa significativa conquista è il risultato di un impegno concertato triennale guidato da Gavi e dai Paesi coinvolti, che ha portato alla protezione di circa 86 milioni di ragazze contro la principale causa di cancro cervicale.
Progresso e urgenza globale nell'eliminazione del cancro cervicale
Secondo Sania Nishtar, Presidente di Gavi, l'obiettivo è stato raggiunto prima del previsto, segnando un "importante progresso globale verso l'eliminazione di una delle malattie più letali per le donne," dato che una donna muore di cancro cervicale ogni due minuti. Il cancro cervicale colpisce in modo sproporzionato i Paesi a basso reddito, i quali hanno registrato il 90% dei 350.000 decessi globali per questa causa nel 2022, a causa della mancanza di screening e accesso alle cure.
Riduzione dei costi e raccomandazione dell'OMS
Grazie all'impegno di Gavi nel ridurre i costi e aumentare l'offerta, il prezzo del vaccino è sceso drasticamente (oggi tra 2,90 e 5,18 dollari per dose, rispetto a oltre 100 dollari altrove). Un ulteriore impulso è arrivato nel 2022, quando l'OMS ha raccomandato ufficialmente un regime vaccinale HPV a dose singola, permettendo di raddoppiare il numero di ragazze vaccinabili con le scorte disponibili.
Obiettivi futuri e copertura globale entro il 2025
Entro la fine del 2025, si prevede che più di 50 Paesi introdurranno il vaccino con il sostegno di Gavi, coprendo collettivamente l'89% dei casi mondiali di cancro cervicale.