Bruxelles torna nella classifica delle 50 migliori città

AGI - Dopo essere uscita dalla top 50 lo scorso anno, Bruxelles è risalita nella classifica delle migliori città del mondo stilata dalla società di comunicazione turistica e immobiliare Resonance.
Tra le prime 100 città, Bruxelles si è classificata al 48° posto, otto posizioni in più rispetto al 2024. La capitale belga si è classificata subito dopo Montreal (Canada) e Budapest (Ungheria) e, secondo la società, Bruxelles ha chiuso il 2025 con un “slancio turistico da record”.
“La capitale del Belgio accoglie il mondo come uno dei mercati turistici in più rapida crescita del continente”, afferma Resonance, aggiungendo che tutto è pronto affinché la città inizi il 2026 “posizionata per investimenti infrastrutturali trasformativi e un'espansione immobiliare sostenuta”.
“Il boom edilizio che ha portato alla realizzazione di alloggi tanto necessari fino al 2025 pone le basi per una continua espansione, con gli analisti immobiliari che prevedono una crescita costante dei prezzi del 3% all'anno fino al 2027”.
Creare slancio per il futuro
La città beneficia della presenza della “iconica” Grand Place nel cuore della città, che si classifica al 27° posto a livello globale per “percorribilità” e al 20° per ‘ciclabilità’. Il rapporto ha anche elogiato i suoi “investimenti strategici” che stanno posizionando Bruxelles per la sua prossima fase di crescita. Il rapporto è stato realizzato in collaborazione con la società di ricerche di mercato Ipsos e si è concentrato su tre criteri principali: vivibilità, amabilità e prosperità.
Esaminando il settore turistico, il rapporto cita la “notevole performance di Bruxelles nel 2025, che creerà slancio per il futuro”. Inoltre, l'aeroporto di Bruxelles inizierà la costruzione del suo Hub 3.0 all'inizio del 2027, che comprenderà l'ampliamento del terminal, un hub intermodale e nuove strutture alberghiere, il cui completamento è previsto per il 2032.
“Questo investimento di 600 milioni di dollari rafforza l'aeroporto della città, classificato al 19° posto, sostenendo al contempo la futura crescita del numero di passeggeri”, aggiunge il rapporto.
In quanto centro amministrativo dell'Unione Europea, Bruxelles attira talenti internazionali che alimentano il suo panorama culturale, caratterizzato da musei al 24° posto nella classifica mondiale e quartieri eterogenei. Infine, le 25 migliori università della città contribuiscono a produrre il 24° risultato più alto al mondo in termini di livello di istruzione, consentendo a Bruxelles di combinare la stabilità istituzionale europea con dinamiche opportunità di investimento anche in futuro.
Le altre in classifica
Come lo scorso anno, Londra (1°) è in testa alla classifica, seguita da New York (2°) e Parigi (3°). A completare la top five ci sono Tokyo (4°) e Madrid (5°). Doha, la capitale del Qatar, quest'anno si è classificata al 100° posto, subito dopo Birmingham (99°) nel Regno Unito e Bucarest (98°) in Romania.
