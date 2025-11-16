L'Unifil, "Israele ha aperto il fuoco contro di noi nel Sud del Libano" 
L'Unifil, "Israele ha aperto il fuoco contro di noi nel Sud del Libano"

Secondo il contingente delle Nazioni Unite "questo incidente costituisce una grave violazione della Risoluzione 1701" da parte di Israele
Anwar Amro / Afp - Unifil, Libano
AGI - Il contingente delle Nazioni Unite (UNIFIL) schierato nel Libano meridionale ha affermato che "un carro armato delle Israel Defense Forces ha aperto il fuoco questa mattina contro le forze di pace nei pressi di una posizione israeliana in territorio libanese". Non ci sono stati feriti.

Secondo l'organizzazione, "i soldati sono stati costretti a mettersi al riparo, con un fuoco pesante che ha colpito a circa cinque metri di distanza. Le forze hanno chiesto alle IDF di cessare il fuoco e sono riuscite a ritirarsi in sicurezza dopo circa mezz'ora, quando il carro armato si è ritirato"

L'Unifil ha sottolineato che "questo incidente costituisce una grave violazione della Risoluzione 1701".

