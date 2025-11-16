L'Iran in crisi idrica 'semina' le nuvole per avere la pioggia

AGI - Le autorità iraniane hanno avviato operazioni di semina delle nuvole per portare pioggia, mentre l'Iran attraversa una delle sue peggiori siccità da decenni.
"Oggi è stato effettuato un volo di semina delle nuvole nel bacino del lago Urmia per la prima volta nell'anno idrologico," che inizia a settembre, ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale IRNA.
Dettagli tecnici e impatto sul lago Urmia
Questo lago, il più grande dell'Iran, situato nel nord-ovest del paese, si è in gran parte ridotto a causa della siccità. Secondo l'IRNA, seguiranno altre operazioni nelle province dell'Azerbaigian Orientale e Occidentale. La semina delle nuvole consiste nello spruzzare particelle, incluso lo ioduro d'argento, in queste formazioni per innescare la precipitazione. L'anno scorso, l'Iran ha annunciato di aver sviluppato una propria tecnologia in questo ambito.
L'autunno più secco degli ultimi 50 anni
Principalmente arido, il paese soffre da anni di siccità croniche e ondate di calore che si prevede peggioreranno con il cambiamento climatico. Secondo IRNA, l'Iran sta attualmente vivendo il suo "autunno più secco degli ultimi 50 anni". Secondo il servizio meteorologico nazionale, citato dall'agenzia, le precipitazioni di quest'anno sono inferiori dell'89% rispetto alla media a lungo termine.
Livelli d'acqua minimi e l'allarme Teheran
Sabato, tuttavia, l'IRNA ha segnalato l'arrivo di piogge in diverse località dell'ovest e nord-ovest del paese. I media statali hanno anche mostrato la prima nevicata sul massiccio dell'Elburz e sulla stazione sciistica del Tochal, situata a nord di Teheran. Secondo le autorità locali, le precipitazioni nella capitale sono al minimo degli ultimi un secolo, e metà delle province iraniane non ha visto una goccia di pioggia da mesi. I livelli d'acqua nei bacini che riforniscono molte province hanno raggiunto minimi storici. All'inizio di questo mese, il presidente Masoud Pezeshkian ha avvertito che senza pioggia prima dell'inverno, Teheran potrebbe dover essere evacuata. Il governo ha quindi specificato di voler avvisare la popolazione della gravità della situazione e non di annunciare un progetto concreto.
La semina delle nuvole nel contesto regionale
Altri paesi della regione, inclusi gli Emirati Arabi Uniti, utilizzano anch'essi la semina delle nuvole per produrre pioggia artificialmente.