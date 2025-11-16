Venezuela: Maduro libera Camilo Castro, il Trentini francese

È libero Camilo Castro, il cittadino francese detenuto in Venezuela da fine giugno. Il suo rilascio è stato annunciato dal presidente Emmanuel Macron su X: "Camilo Castro è libero. Condivido il sollievo della sua famiglia e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione".
L'arresto del 41enne, scomparso il 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, dove vive, era stato rivelato dalla sua famiglia e da Amnesty International. Il suo caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione in Venezuela da un anno.
La scomparsa e la richiesta di aiuto di Camilo Castro
A metà settembre, la madre di Castro ha detto di non aver più avuto sue notizie, fatta eccezione per un messaggio audio ricevuto a fine luglio, in cui Camilo Castro "chiedeva aiuto".
La denuncia di Amnesty International sulle sparizioni forzate
In un rapporto pubblicato a metà luglio, Amnesty International ha denunciato la politica delle "sparizioni forzate" attuata dopo la rielezione del presidente venezuelano Nicolas Maduro ai danni di membri dell'opposizione e cittadini stranieri. "Le autorità venezuelane sembrano usare questa pratica per giustificare le loro narrazioni su 'cospirazioni straniere' e come merce di scambio nei negoziati con altri paesi", ha affermato l'Ong per i diritti umani.