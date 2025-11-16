Papa Leone a pranzo con poveri e trans, lasagne vegetali e babà nel menù 

AGI - Lasagne vegetali, cotoletta con contorno di verdure e babà. È il menu del pranzo che Papa Leone XIV avrà, nell'Aula Paolo VI, con 1.300 poveri. Tra gli ospiti anche una cinquantina di trans, accompagnati da don Andrea Conocchia, parroco di Torvaianica, e suor Genevieve Jeanningros, religiosa delle Piccole Sorelle di Gesù.
Leone quindi riprende la tradizione inaugurata dal suo predecessore Francesco. Il Pontefice aveva già pranzato con gli assistiti della Caritas, all'inaugurazione del Borgo Laudato si' a Castel Gandolfo.
A servire ai tavoli i volontari della Famiglia Vincenziana. Al termine del pranzo a ogni ospite verrà distribuito uno zaino con prodotti igienici e alimentari.
Per la recita dell’Angelus hanno raggiunto Piazza San Pietro circa 40.000 persone, come rende noto la sala stampa vaticana.
"Oggi celebriamo la Giornata Mondiale dei Poveri. Ringrazio quanti nelle diocesi e nelle parrocchie hanno promosso iniziative di solidarietà con i più disagiati e idealmente in questa giornata riconsegno l'esortazione apostolica Dilexi te, Ti ho amato, sull'amore verso i poveri, documento che Papa Francesco stava preparando negli ultimi mesi di vita e che con grande gioia ho portato a termine". Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate al termine dell'Angelus.